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Гривня на межбанке продолжает укрепляться быстрыми темпами

Вторник, 5 февраля 2019, 18:00
 

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,12 - 27,15 гривни;

Евро - 30,95 - 30,98 гривни;

Российский рубль - 0,4133 - 0,4142 гривни.

Напоминаем:

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 5 февраля на уровне 27,42 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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