Гривня на межбанке продолжает укрепляться быстрыми темпами
Вторник, 5 февраля 2019, 18:00
5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,15 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,12 - 27,15 гривни;
Евро - 30,95 - 30,98 гривни;
Российский рубль - 0,4133 - 0,4142 гривни.
Напоминаем:
5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 5 февраля на уровне 27,42 гривни.
Экономическая правда
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