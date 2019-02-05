Гривня на межбанке продолжает укрепляться быстрыми темпами

5 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 - 27,15 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,12 - 27,15 гривни;

Евро - 30,95 - 30,98 гривни;

Российский рубль - 0,4133 - 0,4142 гривни.

Напоминаем:

5 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,19 - 27,22 гривни за доллар.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 5 февраля на уровне 27,42 гривни.

Экономическая правда