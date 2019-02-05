В НБУ объяснили, почему так стремительно укрепляется гривня

Национальный банк объясняет тренд на укрепление гривни стабильными поступлениями экспортной выручки и приходом нерезидентов в ОВГЗ.

Об этом "Интерфакс-Украина" сообщили в пресс-службе регулятора.

Нацбанк объясняет нетипичное для этого периода года повышенное предложение созреванием украинского валютного рынка, из-за чего валютным спекулянтам стало труднее расшатывать настроения.

"Сезонность курсовых колебаний, как явление в Украине, постепенно исчезает: население и бизнес привыкли к гибкому курсообразованию, и не паникуют из-за умеренного колебания нацвалюты", - сообщили в пресс-службе центробанка.

Что касается превышения предложения валюты над спросом, которое наблюдается сейчас, в НБУ сообщили, что оно обусловлено стабильными экспортными поступлениями, и активизацией иностранных инвесторов, которые достаточно активно инвестируют в украинские государственные ценные бумаги.

"Инвесторов не отпугивают выборы, с начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ увеличились на более чем 6 млрд гривен", - отметили в НБУ.

Напомним, укрепление гривни, которое наблюдается с начала избирательной кампании, кроме периода новогодних праздников, продолжилось во вторник.

Так, курс нацвалюты на межбанковском валютном рынке во вторник вырос до 27,12 гривни за доллар с 27,36 гривни за доллар в предыдущий рабочий день.

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 5 февраля на уровне 27,42 гривни.