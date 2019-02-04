Міжбанк: гривня суттєво зміцнилася

4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,36 - 27,38 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,36 - 27,38 гривні;

Євро - 31,26 - 31,28 гривні;

Російський рубль - 0,4164 - 0,4170 гривні.

Нагадуємо:

4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,5 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок та встановив його на 4 лютого на рівні 27,57 гривні.

Економічна правда