Міжбанк: гривня суттєво зміцнилася
Понеділок, 4 лютого 2019, 19:30
4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,36 - 27,38 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,36 - 27,38 гривні;
Євро - 31,26 - 31,28 гривні;
Російський рубль - 0,4164 - 0,4170 гривні.
Нагадуємо:
4 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,45 - 27,5 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок та встановив його на 4 лютого на рівні 27,57 гривні.
Економічна правда
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