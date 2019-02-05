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Гривня на міжбанку продовжує зміцнюватися швидкими темпами

Вівторок, 5 лютого 2019, 18:00
 

5 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,12 - 27,15 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,12 - 27,15 гривні;

Євро - 30,95 - 30,98 гривні;

Російський рубль - 0,4133 - 0,4142 гривні.

Нагадуємо:

5 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,19 - 27,22 гривні за долар.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 5 лютого на рівні 27,42 гривні.

Економічна правда

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