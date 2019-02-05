Курс валют: за два дні гривня зміцнилася на 32 копійки
Вівторок, 5 лютого 2019, 09:00
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 5 лютого на рівні 27,42 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,38 гривні (на 1 лютого - 31,62 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок та встановив його на 4 лютого на рівні 27,57 гривні.
4 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,36 - 27,38 гривні за долар.
Економічна правда
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