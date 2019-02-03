Новости выходных: о сотрудничестве с МВФ, ремонте дорог и Азовском кризисе

О чем все говорили на выходных?

О ЗВТ с Турцией. В ближайшее время состоятся политические консультации о введении зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

О таможенном эксперименте. Начатый в сентябре 2015 года эксперимент, предполагающий направление сверхплановых доходов таможен на ремонт и строительство автомобильных дорог в Украине, не дал никакого эффекта в 2018 году.

О ремонте дорог. Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал стоимость проведения капитального ремонта и строительства автомобильных дорог страны в прошлом году.

О сотрудничестве с МВФ. Украина выплатила Международному валютному фонду первый платеж в размере 88,5 млн долларов.

О блокаде Азовского моря. Морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд гривен из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море в конце прошлого года.

О хищении зерна. Нацполиция начала уголовное производство по факту хищения имущества должностными лицами "Агроинвестгруп" и проведет встречу с зерновыми трейдерами, которые пострадали от действий должностных лиц компании.