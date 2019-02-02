Сколько стоит ремонт и строительство километра дороги

Министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал стоимость проведения капитального ремонта и строительства автомобильных дорог страны в прошлом году.

Об этом Омелян сообщил в интервью УНИАН.

По его словам, стоимость среднего ремонта составляет от 10 до 20 млн гривен за один километр, а капитальное строительство с нуля дороги первой категории - 1,5-2 млн евро.

"Это - самая дешевая цена в Европе, ближе всего по ценам к нам Болгария, она строит автобаны от 3 млн евро", - сообщил министр.

Он также отметил, что в настоящее на отечественном рынке работают около 40 компаний, которые могут строить дороги любой сложности.

"Мы следим за тем, чтобы рынок развивался, и если в 2014 году у нас было полторы компании, которые способны хоть что-то сделать качественно, то сейчас имеем около 40 компаний, из которых действительно топ-10 готовы делать дороги любой сложности", - подчеркнул глава транспортного ведомства.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Верховная Рада приняла закон о создании дорожного государственного фонда для финансирования ремонта и строительства автомобильных дорог страны, который заработал в Украине с 2018 года.

Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления средств в Дорожный фонд предполагаются в 2019 году на уровне 51 млрд гривен, в 2020-2022 годах - около 70 млрд гривен ежегодно.

Распределение средств из Дорожного фонда выглядит так: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% - на дороги местного значения и 5% - на безопасность движения.

В 2016 году украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов направили на строительство дорог в своих областях 2,2 млрд гривен, а за 8 месяцев 2017 года таможни перечислили на эти цели 8,14 млрд гривен.