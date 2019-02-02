Украина и Турция начнут консультации по зоне свободной торговли

В ближайшее время состоятся политические консультации о введении зоны свободной торговли между Украиной и Турцией.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Інтерфакс-Україна".

"Мы говорили о нашем будущем соглашении о ЗСТ. Уже в ближайшее время пройдут политические консультации. 4 млрд долларов товарооборота – это очень далеко от нашего потенциала", – сказал он на пресс-конференции по итогам заседания совместной группы стратегического планирования Украина-Турция в пятницу в Одессе.

По словам главы МИД, также состоятся консультации по соглашению о социальном обеспечении.

"Все больше украинцев работает в Турции, все больше турецких граждан работает в Украине. У нас в ближайшее время пройдут экспертные консультации, и нам нужно это соглашение", - пояснил он.

Как сообщалось, товарооборот между Украиной и Турцией ежегодно растет на 20%.