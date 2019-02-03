Полиция взялась расследовать хищение зерна "Аграрного фонда"

Нацполиция начала уголовное производство по факту хищения имущества должностными лицами "Агроинвестгруп" и проведет встречу с зерновыми трейдерами, которые пострадали от действий должностных лиц компании.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

"Представители агробизнеса обратились в полицию по фактам хищения их имущества, которое хранилось на элеваторах, принадлежащих компании "Агроинвестгруп". Кроме того, последние не имеют возможности попасть на места хранения зерна из-за того, что охрана компании не допускает их на территорию элеваторов", - отметили правоохранители.

Отмечается, что встреча с трейдерами состоится 5 февраля.

Напомним,



Ранее в "Аграрном фонде" заявили, что охрана шести элеваторов, принадлежащих к группе компаний ООО "Агроинвестгруп", не допустила сотрудников ПАО "Аграрный фонд" на территорию предприятий для плановой проверки.



В компании заявили, что неизвестные загружают зерно, которое, вероятно, принадлежит предприятию и сохраняется на шести элеваторах - "Березовский", "Белгород-Днестровский", "Измаильский", "Раухивский", "Алиягский" и "Заплазский". В случае присвоения, растраты или кражи зерна государству будет нанесен ущерб в размере около 200 млн гривен.



"Аграрный фонд" подал заявление в полицию с просьбой начать досудебное расследование, "поскольку совершенные действия имеют признаки уголовного преступления".

Украинская правда