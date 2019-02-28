В Беларуси заверили, что не продают Украине уголь из ОРДЛО

Беларусь почти в тысячу раз нарастила поставки каменного угля в Украину на фоне более чем двукратного увеличения импорта этого топлива из России.

Об этом пишет naviny.by.

Из Беларуси завозился в основном уголь марки ТО из Кийзасского разреза, который находится в управлении российской компании "ВостокУголь".

В Украине уголь закупали "Технова" (Черниговская ТЭЦ) и "Евро-Реконструкция" (Дарницкая ТЭЦ в Киеве). Обе компании входят в "Укртеплоэнерго" бывшего народного депутата Анатолия Шкрибляка.

Уголь также поставлялся для завода "Подольский цемент", входящего в ирландский холдинг CRH, и для Славянской ТЭС, которая принадлежит "Донбассэнерго". Компанию в 2018 году у сына бывшего президента Виктора Януковича выкупил народный депутат из партии Петра Порошенко Максим Ефимов.

Закупал уголь из Беларуси и украинский трейдер "Ами Трейд", который продает топливо в селах.

По данным украинской таможенной статистики, поставками угля занимались четыре белорусские компании: гомельские ООО "Бизнес-Альянс" (80,26 тысячи тонн) и ООО "Транс-Уголь" (46,29 тысячи тонн), а также ООО "Экойл Кемикл" (27,07 тысячи тонн) из Полоцкого района и ООО "ЭколайнСистемс" (20,11 тысячи тонн) из Минска.

Компании с небольшими уставными фондами (100-300 рублей) были зарегистрированы с 2014 по 2018 годы.

"Бизнес-Альянс" на 100% принадлежит бизнесмену Андрею Байдо.

Он рассказал, что больше не занимается поставками угля в Украину, потому что это невыгодно.

"Мы этим не занимаемся уже несколько месяцев. Было выгодно возить через Беларусь, возили через Беларусь. А сейчас нам это неинтересно. И цены упали, и с украинцами сложно работать. У них там сейчас как в 90-х. Такая практика нам не нравится", — сказал бизнесмен.

По его словам, в своей работе он не использует противозаконные схемы и не завозил уголь из ОРДЛО по видом российского.

"Под видом "Мерседеса" не завезешь "Запорожец". Уголь, как и любой товар, отличается сильно по характеристикам. Лаборатории дают сертификаты. Они же не пойдут на подделку. Это невозможно. Нам противозаконные схемы не интересны", — подчеркнул Андрей Байдо.

Совладелец и руководитель "ЭколайнСистемс" Эдуард Богданчук рассказал, что поставляет уголь в Украину, потому что это выгодно, но, по его мнению, скоро это направление свернется.

"Серыми схемами никто не занимается. Всё легально. Мы сейчас так работаем, потому что это достаточно выгодно. Беларуси от этого только лучше. Все на этом зарабатывают. Но с каждым днем всё больше людей хотят на этом заработать, поэтому это очень скоро прекратится. Политики тут нет", — отметил Эдуард Богданчук.

Напомним:

По данным Белстата, за 2018 год в Украину было отгружено 588,5 тысячи тонн каменного угля на 50 млн долларов. В количественном выражении поставки выросли в 946 раз, в денежном — в 798 раз.

Согласно украинской таможенной статистике, в прошлом году белорусскими компаниями было поставлено более 170 тысяч тонн угля. Значительная разбежка с данными Белстата может объясняться тем, что в белорусской статистике, возможно, учтены компании, выступающие контрактодержателями и/или брокерами.

По данным журналистов "Радыё Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что уголь "точно не из ОРДЛО".

В ДТЕК заявили, что антрацит, добываемый из 11 захваченных шахт компании на оккупированной территории Донбасса идет через Россию в различные страны Европейского Союза.