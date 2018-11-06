С оккупированного Донбасса через Россию в ЕС идет до 2 миллионов тонн антрацита — ДТЕК

Антрацит, добываемый из 11 захваченных шахт компании ДТЭК на оккупированной территории Донбасса идет через Россию в различные страны Европейского Союза.

Об этом заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, передает "Интерфакс-Украина".

"По нашей информации, в общей сложности с оккупированной территории Донбасса туда отправлено до 2 млн тонн антрацита. Польские компании приобрели около 300 тыс. тонн", – сказал он.

Тимченко отметил, что ДТЭК обратился в полицию по поводу незаконного вывоза угля, и сейчас проводится расследование.

"Мы используем любую возможность, чтобы представить нашу позицию посольствам стран, в которые идет антрацит из Донбасса, и представителям органов власти ЕС. В ответ мы слышим, что это ответственность стран-импортеров, которые сами должны создать систему контроля происхождения угля. Мы ожидаем более сильной реакции со стороны ЕС и стран, в которые идет антрацит", – подчеркнул руководитель ДТЭК.

Напомним, 6 ноября в компании ДТЭК Рината Ахметова закончился уголь на Луганской ТЭС, работа станции переведена на резервное топливо - газ.