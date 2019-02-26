Насалик отреагировал на возможные поставки угля из ОРДЛО через Беларусь
Импортированные Украиной из Беларуси в 2018 году 102,2 тысячи тонн угля антрацитовой группы добыты не на территориях оккупированного Донбасса.
Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".
"Это может быть реэкспорт из России. Могу сказать, что он точно не из ОРДЛО", - сказал он.
Министр отметил, что его убежденность основана на договоренностях с потребителями тепловой генерации, которые обязались не закупать антрацит из оккупированного Донбасса, проводить анализ происхождения и маршрутов предлагаемого им импортного антрацита.
"Я думаю, никто не рискнет своим бизнесом", - сказал Насалик.
Напоминаем:
В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году.
При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.
Залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.
По данным журналистов "Радыё Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе.
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