Насалик отреагировал на возможные поставки угля из ОРДЛО через Беларусь

Импортированные Украиной из Беларуси в 2018 году 102,2 тысячи тонн угля антрацитовой группы добыты не на территориях оккупированного Донбасса.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает "Интерфакс-Украина".

"Это может быть реэкспорт из России. Могу сказать, что он точно не из ОРДЛО", - сказал он.

Министр отметил, что его убежденность основана на договоренностях с потребителями тепловой генерации, которые обязались не закупать антрацит из оккупированного Донбасса, проводить анализ происхождения и маршрутов предлагаемого им импортного антрацита.

"Я думаю, никто не рискнет своим бизнесом", - сказал Насалик.

Напоминаем:

В 2018 году Беларусь экспортировала в Украину каменного угля на 50,36 миллиона долларов, что в 798 раз больше, чем в 2017 году.

При этом в данных украинского Госстата импорт угля из Беларуси не отражен вообще.

Залежей угля в Беларуси мало, и представлены они в основном бурым углем. Антрацита в Беларуси нет вообще. Следовательно, единственным источником этого угля могла стать только его покупка в других странах.

По данным журналистов "Радыё Свабода", уголь в Беларусь мог попасть из шахт на временно оккупированном Донбассе.