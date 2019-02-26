Новости дня: проблемы у Гладковского, Фирташа и Маска

О чем все говорят сегодня?

О Гладковском. Сын Гладковского вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники по завышенным ценам. Также журналисты нашли секретный контракт между "Укроборонпромом" и "Богдан Моторс".

О болезненном разводе Фирташа. Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о нанесении ущерба почти 5 млрд евро в прокуратуру Вены.

О твитах Маска. Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в федеральный суд с обвинением исполнительного директора Tesla Илона Маска в нарушении соглашения, которое он, его компания и комиссия достигли в прошлом году.

О ключевом экономическом показателе. Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

О законопроектах для МВФ. Министерство финансов призывает Верховную Раду принять пакет законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с западными кредиторами.

О заводе, который не построили россияне. Украина планирует осенью 2019 объявить конкурс на строительство и финансирование завода по фабрикации ядерного топлива на базе Южно-Украинской АЭС.

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43 ученика в одном классе не предел: почему в Киеве строят дома, а школы остаются на бумаге

Школы и детские сады Киева много лет назад превысили допустимые законом по наполняемости. Проблема не только не решается, но и из года в год катастрофическими темпами набирает обороты.