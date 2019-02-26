Новости дня: проблемы у Гладковского, Фирташа и Маска
О чем все говорят сегодня?
О Гладковском. Сын Гладковского вместе с партнерами организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники по завышенным ценам. Также журналисты нашли секретный контракт между "Укроборонпромом" и "Богдан Моторс".
О болезненном разводе Фирташа. Бывшая жена и пасынок олигарха Дмитрия Фирташа собираются подать на него исковое заявление о нанесении ущерба почти 5 млрд евро в прокуратуру Вены.
О твитах Маска. Комиссия по ценным бумагам и биржам обратилась в федеральный суд с обвинением исполнительного директора Tesla Илона Маска в нарушении соглашения, которое он, его компания и комиссия достигли в прошлом году.
О ключевом экономическом показателе. Промышленное производство в Украине в январе 2019 года сократилось на 3,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
О законопроектах для МВФ. Министерство финансов призывает Верховную Раду принять пакет законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с западными кредиторами.
О заводе, который не построили россияне. Украина планирует осенью 2019 объявить конкурс на строительство и финансирование завода по фабрикации ядерного топлива на базе Южно-Украинской АЭС.
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