Для строительства завода ядерного топлива нашли замену россиянам

Осенью 2019 года Украина планирует объявить конкурс на строительство и финансирование завода по фабрикации ядерного топлива на базе Южно-Украинской АЭС.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик в ходе организованного Институтом им.Адама Смита Международного энергетического форума в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Буквально через полгода будем объявлять конкурс на строительство завода", - сказал Насалик.

По его словам, технологии предоставит компания Westinghouse, которая также готова софинансировать этот проект. Если американская компания выступит только в качестве поставщика технологий, то, по мнению министра, финансирование может обеспечить "НАЭК "Эенргоатом".

По расчетам министра, стоимость сооружения завода, способного изготавливать топливные порошки и таблетки, составит около 400 млн долларов, в случае упрощенной модели со сборкой комплектующих – 120-130 млн долларов.

Как сообщалось, на мощностях базирующегося в Южноукраинске ОП "Атомэнергомаш" начато производство комплектующих (хвостовиков) для топливных кассет.

До аннексии Россией Крыма Украина планировала строительство завода по фабрикации ядерного топлива на основе технологии российской топливной компании "ТВЭЛ" в Кировоградской области. Было создано ЧАО "Завод по производству ЯТ", в котором украинскому госконцерну "Ядерное топливо" принадлежит 50% плюс 1 акция в предприятии, "ТВЭЛ" – 50% минус 1 акция. Общая стоимость строительства завода оценивалась в 450 млн долларов.

В феврале 2016 года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) не удовлетворила заявление "Завод по производству ЯТ" на получение лицензии для проведения работ по сооружению топливного завода.