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Минфин перечислил законопроекты, необходимые для следующего транша МВФ

Вторник, 26 февраля 2019, 14:55
Министр финансов Оксана Маркарова
Министр финансов Оксана Маркарова

Министерство финансов призывает Верховную раду принять пакет законопроектов, необходимых для продолжения сотрудничества с западными кредиторами.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

Отмечается, что уже на этой неделе парламент будет иметь возможность принять пакет законопроектов, которые позволят создать в Украине современную европейскую таможню, эффективнее противодействовать отмыванию доходов и предотвращения уклонения от налогообложения, защитить инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала.

 

Кроме того, принятие новых законопроектов позволит реформировать небанковский финансовый сектор и обеспечить автоматический доступ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и реестров, необходимых для эффективной реализации его полномочий.

"Принятие этих законопроектов станет существенным шагом Украины на пути евроинтеграции, откроет доступ к дальнейшей макрофинансовой помощи Европейского союза, позволит продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом, позволит финансовое партнерство с государством Катар, послужит мощным сигналом для других потенциальных инвесторов и, как следствие, будет способствовать сохранению макроэкономической стабильности в Украине", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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Минфин Верховная рада законодательство

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