Бизнес призвал модернизировать Трудовой кодекс перед тем, как браться за ФЛП

Представители бизнеса поддерживают шаги Министерства соцполитики, направленные на детенизацию рынка оплаты труда, но указывают на ряд негативных последствий возможного ужесточения правил для ФЛП.

Об этом говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Бизнес-сообщество призывает стратегически подходить к решению ситуации с теневой занятостью. Во-первых, изменить советский Кодекс законов о труде Украины современным Трудовым кодексом. Обновленный текст находится в Верховной Раде и ожидает рассмотрения во втором чтении (законопроект №1658).

Кроме того, необходимо уменьшить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда и при этом руководствоваться взвешенным подходом к специфике IТ.

В противном случае существует вероятность того, что высококачественные IТ-специалисты могут мигрировать в страны с более комфортными условиями труда для данной индустрии, предупреждает ЕБА.

Из-за принятия законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников и противодействия применению незадекларированного труда" в существующем виде может существенно возрасти стоимость профессиональных услуг специалистов. Конкурентоспособность украинских компаний на мировых рынках может оказаться под угрозой.

В IT-комитете ЕБА отмечают, что принятие решения о квалификации гражданско-правовых отношений как трудовых будет зависеть от решения контролирующих органов. Поэтому существует опасение, что такие нормы могут быть использованы инспекторами труда для злоупотребления своим служебным положением.

Напомним, Министерство социальной политики предлагает запретить бизнесу оформлять сотрудников как физических лиц-предпринимателей.

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