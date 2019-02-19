Новости дня: о субсидиях "на руки", продаже имущества "Газпрома" и энергетической безопасности

Об отказе от импортного газа. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие 5 лет благодаря открытию доступа к украинским недрам.

О потере активов Фонда гарантирования. Активы общей номинальной стоимостью 54 миллиарда гривен находятся на балансе банков, которые в Верховном Суде оспаривают свой вывод с рынка.

О субсидиях "на руки". Монетизация субсидий будет происходить вместе с выплатой пенсии или путем выплаты наличных в кассах "Ощадбанка".

Об аресте жилых комплексов. Печерский суд Киева по ходатайству следственного отдела Нацполиции арестовал 14 недвижимых объектов компании Укогрупп, которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским.

О продаже имущества "Газпрома". Венчурный фонд "Голдмен" купил купил 40,2% акций компании "Газтранзит", ранее принадлежавших российскому "Газпрому", за 41 миллион гривен.

О взятке за растаможку авто. Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Одесской области разоблачили в систематическом взяточничестве старшего государственного инспектора одного из таможенных постов региона.

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