Фонд гарантирования может потерять активы на 9 миллиардов

Активы общей номинальной стоимостью 54 миллиарда гривен находятся на балансе банков, которые в Верховном Суде оспаривают свой вывод с рынка.

Об этом сообщили FinClub в пресс-службе Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Сейчас 10 банков ожидают вердикта Верховного суда в других делах по оспариванию неплатежеспособности: "Премиум", "Союз", Укринбанк, "Велес", КСГ Банк, "Хрещатик", Грин Банк, ВиЭйБи Банк, "Михайловский" и "Омега".

Номинальная стоимость активов этих кредитных учреждений составляет 54,23 млрд грн, в то время как их оценочная стоимость в шесть раз ниже – 9,14 млрд грн.

В Фонде подсчитали, что уже выплатили вкладчикам 10 банков 13,78 млрд грн.

Верховный суд впервые признал незаконным выведение банка с рынка.

"Первопроходцем" стал Златобанк, которого НБУ признал неплатежеспособным четыре года назад.

В Фонде гарантирования будут требовать от суда инструкции, что делать с банком, ликвидация которого в самом разгаре. Вскоре Верховный суд должен принять решение по другим банкам-банкротам.

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Напоминаем:

Постановлением от 5 февраля 2019 года Большая палата Верховного Суда оставила без изменений постановление Окружного админсуда Киева от 14 июля 2017 года и Киевского апелляционного админсуда от 25 октября 2017 года, в которых признано противоправным и отменено постановление правления НБУ №105 от 13 февраля 2015 года "Об отнесения ПАО "Златобанк" к категории неплатежеспособных".

Кроме того, Большая палата Верховного Суда признала противоправными и отменил решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, о введении временной администрации и сопутствующие решения.

Также суд обязал НБУ предоставить Златобанку срок для проведения действий по финансовому оздоровлению после проведения мероприятий по его ликвидации.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил, что бывшие акционеры Златобанка могут воспользоваться этим судебным решением и вывести финучреждение за пределы правового поля.

"Златобанк" был основан в 2008 году. По состоянию на 1 июля 2014 общие активы банка составили 7,909 млрд грн, по их величине банк занимал 27 место среди 173 банков Украины.

По данным сайта "Наші гроші", конечным владельцем Златобанка был украинский бизнесмен Леонид Юрушев (основатель ликвидированного в 2014 году банка "Форум"), бизнес-партнерами которого являются Ринат Ахметов и бывший министр обороны Павел Лебедев.

Ранее Фонд гарантирования назвал Топ-5 схем вывода денег из банков.