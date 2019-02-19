Суд арестовал 10 киевских ЖК Войцеховского
Печерский суд Киева по ходатайству следственного отдела Нацполиции арестовал 14 недвижимых объектов компании Укогрупп, которую связывают с киевским застройщиком Анатолием Войцеховским.
Соответствующее решение опубликовано в едином судебном реестре, сообщает Liga.net.
Согласно расследованию полиции, фактический руководитель Укогрупп в период с 2011 по 2014 год организовал преступную группу, которая самовольно занимала земельные участки и начала их застройку жилыми домами и торгово-офисными центрами.
Также фигурантам дела вменяют уклонение от уплаты налогов, присвоение чужого имущества, выдачу поддельных документов и злоупотребление служебным положением.
Список незаконных строек разной степени готовности насчитывает 40 объектов. На 14 из них суд наложил арест и передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.
Под арестом оказались 10 киевских ЖК:
- ЖК Нова Хвиля, по ул. Харьковское шоссе, 15-А;
- ЖК Милославський, ул. Милославская, 31-В;
- ЖК Совські ставки, ул. Кировоградская, 70;
- ЖК Синьоозерний на пересечении проспектов Правды и Гонгадзе;
- ЖК Флагман по ул. Лобачевского, 7;
- ЖК Родинний затишок по бульвару Гашека, 20,22,24;
- ЖК Олімпійське містечко, ЖК Панорамне містечко, ЖК Панорамний (сейчас - Демеевский квартал) по ул. Ракетной, 24;
- ЖК Східна Брама по ул. Светлой, 3;
- ЖК Сосновий бір по ул. Олевской;
- ЖК Науковий по ул. Петропавловской, 40.
И еще 4 объекта: отдел продаж ЖК Совські ставки, отдел продаж ЖК Синьоозерний, офисный центр Домініон по ул. Ушинского, 40, отдел продаж ЖК Східна Брама.
Напомним:
Бизнесмен Анатолий Войцеховский – связующее звено 63-х компаний, входящих в так называемую "Укогруп". Они строили в столице около 40 жилищных комплексов на самовольно занятых земельных участках, часто – без разрешительной документации.
"Укогруп", имеющая все признаки финансовой пирамиды, просуществовала почти десять лет благодаря связям в прокуратуре.
Войцеховского задержали 15 июля 2016 года. Генпрокуратура в 2015-2016 годах с целью объективности расследования объединила все 46 производств по деятельности Войцеховского. Его
В августе того же года сообщалось, что после выхода под залог в 14 млн грн Войцеховский сбежал в Россию, оставив как минимум 40 незаконных недостроев.
Летом прошлого года Киевсовет утвердил план, который позволил легализовать ЖК Жемчужина Троещины Войцеховского.
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