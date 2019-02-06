Минэнерго передало "Укрэнерго" Минфину

Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Соответствующий акт приема-передачи был подписан 4 февраля Комиссией по передаче целостного имущественного комплекса "Укрэнерго", созданной Минфином во исполнение распоряжения КМУ от 14 ноября 2018 года.

С момента подписания документа "Укрэнерго" перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.

Стратегическое управление и контроль за деятельностью "Укрэнерго" будет осуществлять наблюдательный совет компании. В ее состав вошли четыре независимых членов, которые являются опытными профессионалами и имеют значительный международный опыт трансформационных процессов в энергетике, а также три представителя государства.

Задачей Министерства финансов является ускорить процесс корпоратизации Укрэнерго. Этот вопрос является условием о получении Украиной второго транша кредитных средств в сумме 500 млн евро в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

Ранее в Кабмине заявили, что передача "Укрэнерго" в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.

Как сообщалось, Минэнергоугля 18 октября сообщило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии.

В "Укрэнерго" заявили о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии.

До того, как правительство приняло решение о передаче "Укрэнерго" Минфину, Хозяйственный суд Киева приостановил действие решения комиссии Близнюка, а затем оставил решение в силе.

Экономическая правда