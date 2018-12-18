Кабмин передал "Укрэнерго" в управление Министерству финансов

Целостный имущественный комплекс госпредприятия "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" передается из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина.

Соответствующее постановление Кабинета министров обнародовано на сайте правительства, передает "Интерфакс-Украина".

Министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что передача "Укрэнерго" в управление Минфину является важным шагом по созданию предпосылок для успешного прохождения компанией сертификации в соответствии со стандартами общеевропейской энергосистемы ENTSO-E для присоединения к ней в будущем.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередач, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС.

Как сообщалось, Минэнергоугля 18 октября сообщило, что комиссия по реорганизации "Укрэнерго", которую с 9 октября возглавляет заместитель министра энергетики и угольной промышленности Михаил Близнюк, "с целью качественного завершения процесса реорганизации" приняла решение о переходе полномочий по управлению НЭК к председателю комиссии.

В то же время, в "Укрэнерго" заявляют о сознательном препятствовании корпоратизации и процесса внедрения рынка электроэнергии со стороны комиссии по реорганизации, состав которой утверждается профильным министерством.

В рамках корпоратизации НЭК Кабмин уже утвердил новый наблюдательный совет компании с большинством независимых членов.