Субсидии "на руки": перед выборами 4 миллиона семей получат по 1,5 тысяч
В марте текущего года около 4 млн домохозяйств получат субсидии в наличной форме.
Об этом шла речь во время селекторного совещания под председательством министра социальной политики Андрея Ревы, сообщает пресс-служба Минсоца.
Как отмечается, наличная форма будет применена к получателям, которым субсидия назначена на текущий отопительный период с октября-декабря 2018 года. Это около 4 млн домохозяйств.
"Уже в марте 2019 года эти домохозяйства получат наличные средства в размере назначенной им субсидии за февраль, в среднем это составляет около 1,5 тысячи гривен. Аналогичные выплаты они получат в апреле (за март) и мае (за апрель) 2019 года", - говорится в сообщении.
"Выплата субсидий в наличной форме будет осуществляться органами Пенсионного фонда тем лицам, которые получают пенсии (около 70% всех получателей), и таким же путем, как выплачиваются пенсии: или перечисления средств на пенсионные счета в банках, или выплата через почтовые отделения, в том числе с доставкой на дом", - сообщает пресс-служба.
При этом отмечается, что выплата субсидии будет проводиться одновременно с выплатой пенсии пенсионерам.
Подробнее о выплате субсидий наличными читайте в статье Экономической правды: Субсидия 2019: чем грозит монетизация и ставка на наличку
Напоминаем:
27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.
С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.
В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.
Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.
Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов
О субсидиях-2019 и деньгах "на руки": ответы на самые популярные вопросы
Экономическая правда
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