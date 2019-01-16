Гройсман: Украина уже 1150 дней живет без российского газа

Украине следует не просто сменить поставщика газа, а полностью обеспечить себя для собственных нужд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 16 января.

"Около 1150 дней мы живем без капли российского газа. Российский газ - это оружие, которое использовалось против Украины, чтобы завладеть нашей независимостью, нашим государством. Думаю, все помнят, как российский газ использовался против украинцев", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, "очень непростое решение", которое было принято украинской властью в 2014 году о прекращении закупок газа от страны-агрессора, сегодня оказалось оправданным.

"Перед нами стоит задача не просто сменить поставщика газа. Мы, как газовое государство, имеем залежи газа и можем обеспечить себя полностью для собственных нужд - как граждан, так и экономики", - отметил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман заявил, что Украина может стать газовым государством к 2025 году.