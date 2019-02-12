МВФ оценил новую систему субсидий правительства Гройсмана

Повышение цен на газ для населения дает правительству дополнительные финансовые возможности для помощи малообеспеченным с оплатой услуг ЖКХ.

Об этом в интервью FinClub сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Дополнительные поступления в бюджет обеспечивают ресурс, который используется для оказания помощи менее обеспеченным домохозяйствам, которые не могут полностью оплатить цену на энергоносители. Система субсидий была значительно расширена, и она обеспечивает систему социальной защиты для значительной части менее состоятельных домохозяйств", – подчеркнул Люнгман.

Представитель МВФ признал, что система субсидий еще недавно была неэффективной.

"Нецелевой и неэффективный способ предоставления субсидий каждому сейчас замещается прозрачной и адресной субсидией для тех, кто действительно в ней нуждается", – уверен он.

При этом реформа рынка газа невозможна без сохранения системы субсидий.

"Сохранение и уточнение системы субсидий для малоимущих домохозяйств, которые она защищает, также не менее важная часть этой реформы", – резюмировал Люнгман.

Напоминаем:

27 декабря Кабмин утвердил механизм монетизации субсидий.

С 1 января 2019 года субсидии на оплату коммунальных услуг предоставляютсянаселению Украины в денежной форме.

В январе 2019 года было принято политическое решение о начале выплаты субсидий в наличной форме с марта 2019 года.

Кабинет министров уменьшил с двух до одного месяца максимальный срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.

Подробнее читайте в текстах Экономической правды: Субсидия-2019: все о монетизации, новых правилах выплат и подсчете доходов

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