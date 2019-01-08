IT–компания, на которую работает 4 тысячи украинцев, будет продана

Поставщик IT и консалтинговых услуг DXC Technology купит компанию по разработке программного обеспечения Luxoft Holding примерно за 2 миллиарда долларов.

Об этом пишет Reuters.

Акционеры, на долю которых приходится около 83 процентов от общего количества акций Luxoft, одобрили сделку. Акционеры Luxoft получат 59 долларов за акцию. Luxoft сохранит свой бренд.

Ожидается, что сделка будет завершена летом 2019 года.

У Luxoft в Украине есть офисы в Киеве, Днепре и Одессе. В общей сложности на компанию в нашей стране работают более 3,9 тысячи сотрудников, сообщает Liga.net.

Украинские специалисты разрабатывают ряд решений для automotive для крупнейших автомобильных концернов, например, умную навигацию и беспилотные решения.