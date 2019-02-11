Украинское автопроизводство выросло на 57% за счет сборки Skoda

Производство автотранспортных средств в Украине в январе текущего года выросло на 56,7% по сравнению с тем же месяцем 2018 года, до 893 ед., однако эта динамика сформирована за счет сборки легковых автомобилей Skoda заводом "Еврокар".

Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром", передает "Интерфакс-Украина".

"Еврокар" увеличил объемы на 73% - до 828 авто, улучшив показатель выпуска авто против декабря 2018 в 4,2 раза. На сегодня предприятие является единственным в Украине, где продолжается выпуск легковых автомобилей.

В то же время производство коммерческих автомобилей упало более чем в шесть раз – за месяц изготовлено всего пять машин (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о производстве с августа 2016 года), в том числе четыре – "Черкасским автобусом" (в январе-2018 – два), один – Запорожским автозаводом (30 ед.)

Производство автобусов практически не изменилось - выпущено 60 автобусов, против 59 ед. годом ранее. Лидером их выпуска остался "Черкасский автобус" (40 ед. в январе-2019 против 12 в 2018 году), вторым с показателем 14 автобусов стал Черниговский автозавод (против 20 годом ранее), по три автобуса выпустили ЗАЗ и Часовярский автобусный завод (против 7 ед. и 17 ед. соответственно). Ни одного автобуса не выпустила корпорация "Богдан" (в январе-2018 – 3 ед.).

По сравнению с декабрем 2018 года выпуск автобусов в январе сократился на 21%.

Как сообщалось, в 2018 году украинские автопроизводители выпустили всего 6,616 тыс. автотранспортных средств – на 23% меньше, чем годом ранее, а производственные мощности загружены менее чем на 1,5%.

При этом сборка легковых автомобилей сократилась на 22% - до 5,66 тыс. ед. (в том числе Еврокар выпустил 5,659 тыс. автомобилей – на 7,9% меньше), коммерческих авто (без учета продукции "АвтоКрАЗа") – на 73%, до 132 ед. Небольшая положительная динамика отмечена только в выпуске автобусов – прирост 2,5%, до 824 ед.

Напомним:

В январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей остановилась на отметке 5,2 тысячи машин, по сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21%.

За месяц в Украине резко вырос спрос на электромобили.