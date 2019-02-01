В Украине упали продажи новых авто

В январе 2019 года потребительская активность на рынке новых легковых автомобилей остановилась на отметке 5,2 тысячи машин, по сравнению с прошлым годом январский спрос на новые авто уменьшился на 21%.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Такое значительное снижение интереса потребителей к новым автомобилям связано прежде всего с либерализацией импорта подержанной техники и льготной легализацией машин на еврономерах, совокупная доля которых в первичных регистрациях легковых автомобилей в конце прошлого года достигла 75%.

Лучший результат на украинском рынке новых авто в первый месяц года продемонстрировала марка Renault, 804 автомобиля которой обзавелись своими первыми владельцами. При этом, относительно января 2018 реализация Renault в Украине выросла на 37%.

Второй по популярности стала марка Toyota с результатом 632 зарегистрированных авто. От своего показателя годовой давности Тойота отстала на треть.

Третье место в рейтинге марок в Nissan - 427 новых авто этой марки пополнили украинский автопарк, что на 4% меньше, чем годом ранее.

На четвертой позиции KIA, которая улучшила свой прошлогодний показатель на четверть до 390 штук.

Замыкает пятерку лидеров Skoda с результатом 341 авто (-22%).

Также в ТОП - 10 ноября вошли: Hyundai - 336 шт. (27%); Volkswagen - 273 шт. (-53%); Mazda - 215 шт. (-33%); Mitsubishi - 177 шт. (-23%); Audi - 175 шт. (-39%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Duster, в активе которого 329 регистраций.

Напомним, продажи подержанных авто за год выросли вдвое.