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За год производство автомобилей в Украине сократилось на 23%

Четверг, 10 января 2019, 15:16
 

В 2018 году в Украине было изготовлено 6623 единиц автотранспортных средств, что на 23% меньше, чем в предыдущем году.

Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром".

Легковых автомобилей – 5660 шт. (-22%);

Коммерческих – 132 шт. (-73%);

Автобусов – 831 шт. (+3,4%).

В декабре 2018 года объем выпуска автотранспорта составил 273 ед., что почти в 3,5 раза меньше по сравнению с декабрьским результатом 2017 года.

Традиционно наибольшую долю в статистике месяца заняло легковое подразделение национального автопрома – 197 легковых автомобилей. Относительно показателя годичной давности выпуск легковых автомобилей в декабре сократился почти в 4 раза, а весь объем был обеспечен одним заводом – "Еврокар".

Производство грузовых автомобилей в последнем месяце прошлого года не осуществлялось (информация по АвтоКрАЗу отсутствует, завод перестал публиковать данные о своем производстве с августа 2016 года).

Автобусное производство упало на 35%, до 76 шт.

Напомним:

В Украине за год вдвое выросли продажи подержанных авто.

Первичная регистрация в Украине коммерческих автомобилей (новых и подержанных) в 2018 году выросла на 20% по сравнению с 2017 годом.

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