Минфин привлек в госбюджет рекордную сумму

29 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 18,3 миллиарда гривен.

Об этом говорится в данных на официальном сайте министерства.

Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 91, 154, 161, 280, 364 дня со средневзвешенной доходностью 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% годовых, соответственно.

Суммы размещения - 3,692 млрд грн, 1,975 млрд грн, 1,806 млрд грн, 1,339 млрд грн, 0,175 млрд грн.

Минфин отказался размещать ценные бумаги на 1666 дней под 17-18%.

Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 22 дня на 285,6 млн долларов под 6,25% годовых, 78 дней - на 37,6 млн долларов под 6,25% годовых, 140 дней - на 0,49 млн долларов под 6,7% годовых и 266 дней - на 7,03 млн долларов под 7,25% годовых.

В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 71 день на 5,633 млн евро под 4,5% годовых.

30 января Минфину необходимо погасить ОВГЗ примерно на 4,4 млрд грн и 354 млн долларов.

Отметим, что в 2018 году министерство финансов профинансировало государственный бюджет на 65,128 млрд гривен, 3,478 млрд долларов и 503 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

Напоминаем:

15 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 9,7 миллиарда гривен.

22 января Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

В 2018 году Национальный банк с беспокойством относился к активному притоку капитала нерезидентов.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Экономическая правда