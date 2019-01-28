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Официальный курс: гривня начала неделю с укрепления

Понедельник, 28 января 2019, 09:00
 

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки и установил его на 28 января на уровне 27,81 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,56 гривни (на 25 января - 31,51 гривни).

Напоминаем:

25 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,77 - 27,8 гривни за доллар.

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек и установил его на 25 января на уровне 27,78 гривни.

Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.

22 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.

Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.

Экономическая правда

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НБУ гривня

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