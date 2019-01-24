Нацбанк укрепил курс гривни на 19 копеек
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 19 копеек и установил его на 24 января на уровне 27,70 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 31,49 гривни (на 23 января - 31,67 гривни).
Напоминаем:
23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.
Ситуация на рынке облигаций внутреннего госзайма начала 2018 года, когда нерезиденты активно покупали долговые обязательства страны, повторяется и в начале 2019 года.
22 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 13,569 миллиарда гривен.
Вследствие интереса нерезидентов к гривневым облигациям повысился уровень предложения валюты на межбанковском рынке, что привело к укреплению гривни.
Экономическая правда
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