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Гривня на межбанке вернулась ко вчерашнему уровню

Среда, 23 января 2019, 17:20
 

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,83 гривни;

Евро - 31,57 - 31,63 гривни;

Российский рубль - 0,4192 - 0,4202 гривни.

Напоминаем:

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,77 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 января на уровне 27,89 гривни.

Экономическая правда

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