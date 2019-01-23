Гривня на межбанке вернулась ко вчерашнему уровню

23 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,78 - 27,83 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,78 - 27,83 гривни;

Евро - 31,57 - 31,63 гривни;

Российский рубль - 0,4192 - 0,4202 гривни.

Напоминаем:

23 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,72 - 27,77 гривни за доллар.



Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек и установил его на 23 января на уровне 27,89 гривни.

Экономическая правда