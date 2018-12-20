Тарифная драма. Как Ахметова лишили Роттердам+

Уже более двух лет в Украине продолжаются громкие дебаты по поводу тарифной формулы Роттердам+.

По нашим оценкам, искусственно завышает цену угля на 30%, и таким образом через завышения тарифов принесла более 35 млрд грн сверхприбылей бенефициарам этой формулы.

Сторонники этой формулы в последнее время оправдывали ее существование исследованием европейской угольной Ассоциации Eurocoal.

Стоит отметить, что компания ДТЕК является членом Ассоциации Eurocoal.

С другой стороны двенадцать депутатов из межфракционного депутатского объединения "За права потребителей энергетики" летом подали судебный иск с целью отменить последнее повышение цены электроэнергии, которое проводилось за формулой Роттердам+.

Также группа парламентариев зарегистрировала законопроект, предлагающий отменить формулу Роттердам+, а вместо нее ввести формулу "Роттердам * 0,9".

В октябре Роттердам+ "сломался".

В январе-августе тариф тепловой генерации вырос с 1,64 грн за кВт-час до 1,97 грн за кВт-час.

Но в августе-сентябре регулятор повысил тариф государственным Энергоатому и Укргидроэнерго, таким образом понизив тариф тепловой генерации.

По словам народного депутата Сергея Лещенко, ДТЕК Ахметова всячески блокировал повышение тарифов для этих госкомпаний, а также требовал нового повышения цены электроэнергии для потребителей на 4 квартал этого года (с 1 октября).

Регулятор все же на такое не пошел и тариф ТЕС в октябре упал до 1,62 грн за кВт-час – минимум в 2018 году.

Согласно формуле Роттердам+, средний тариф тепловой генерации в 2018 году должен быть на уровне 1,8 грн за кВт-час.

С начала октября у ДТЕК начались перебои с поставками угля на Луганскую ТЕС со своих ростовских шахт в России.

Станция вынуждена была перейти на использование газа, что увеличивало себестоимость производства электроэнергии в 2 раза.

ДТЕК тут же инициировал компенсацию таких убытков, и Кабмин даже принял соответствующее Распоряжение. Но НКРЕКП не стало утверждать такие платежи в пользу компании Ахметова.

В силу всех этих факторов, очевидно, что прибыльность ДТЕКа в 4 квартале сильно упала.

Лояльный к ДТЕК глава профсоюзов Михаил Волынец заявлял, что тепловая генерация потеряла около 1 млрд грн, а тариф ТЕС фактически покрывал не плановую цену 2535 грн, а цену 2090 грн.

В общем за октябрь-декабрь тепловая генерация "недозаработала" около 1,2 млрд грн по сравнению с тем, что давал бы тариф Роттердам+.

В конце ноября министр энергетики Насалик на совещании утвердил увеличение цены угля до 2800 грн/тону.

Обычно, ДТЕК поддерживает такие решения по повышению цены угля с целью заложить потом в тарифы новую повышенную цену. ДТЕК добывает около 85% всего украинского угля.

Критика Роттердам+.

В сентябре этого года формулу Роттердам+ резко раскритиковал президент Энергоатома и это неудивительно, ведь эта формула "откусывает" часть денег и у атомных станций.

В конце ноября вышло исследование британского аналитического центра "Carbon Tracker", где указывалась, что украинские угольные электростанции самые неэффективные и дорогие в мире, в том числе благодаря формуле Роттердам+.

Также Роттердам+ публично раскритиковал и Виталий Шабунин из Центра Противодействия Коррупции.

А в декабре по Киеву появились сити-лайты, которые акцентировали внимание, какие остросоциальные проблемы можно было решить за счет сверхприбылей от этой схемы (повысить зарплаты учителям, докторам, военным).

11 декабря Львовский областной совет проголосовал обращение к президенту, премьер-министру и НКРЕКП с призывом не поднимать цену электроэнергии. А 13 декабря с аналогичными требованиями был проведен митинг возле НКРЕКП.

Цена электроэнергии на 2019 год: оставить нельзя повысить.

Вообще в действующей модели определение тарифов на следующий год состоит из двух частей:

1) прогнозный баланс производства электрической энергии (утверждает министр энергетики);

2) тарифы энергетическим компания (утверждает НКРЕКП).

В прогнозном балансе определяется, какой вид генерации и сколько будет производить электрической энергии в следующем году.

От этого будет зависеть, сколько денег надо будет, чтобы оплатить такой "микс". Фактически наличие в прогнозном балансе большего количества дорогой электроэнергии ("зеленые" и тепловая генерация) означает, что пирог, который надо будет оплатить потребителю, будет больше.

Если же в прогнозном балансе больше дешевой электроэнергии от Энергоатома и Укргидроэнерго, то это значит, что пирог будет меньше (общая усредненная цена электроэнергии будет ниже).

Второй вариант (меньше пирог) более выгоден для потребителей, первый вариант (больше пирог) – для производителей, а особенно для тепловой генерации, которые по "замыкающему" принципу забирают все свободные деньги из Энергорынка.

То есть забирают оставшийся кусок пирога после его распределения между другими производителями – это и составляет фактический тариф ТЕС.

Такой прогнозный баланс на 2019 год министр энергетики Игорь Насалик утвердил еще 28 сентября – и он был явно в интересах тепловой генерации.

В балансе было много дорогой генерации, "пирог" существенно вырастал на 2019 год, а общая цена электроэнергии могла вырасти более 15%-20%.

Но в начале прошлой неделе министр энергетики вдруг передумал и засылает на НКРЕКП новый прогнозный баланс (он даже не опубликован на сайте министерства), где очень резко уменьшается выработка от дорогих видов генерации и увеличивается от дешевой генерации.

Какие силы повлияли на министра, чтобы он так кардинально изменил прогнозный баланс, мы можем только догадываться, но, наверное, эти силы из очень высоких кабинетов.

Например, по сравнению с предыдущим балансом выработка дорогих солнечных и ветростанций уменьшается на 12%-13% или на 400 млн кВт-часов (эквивалент 2 млрд грн).

Кстати, такое резкое снижение – это очень тревожный звонок "зеленым" от министра, что им с их "евротарифом" уже не находится места в балансе.

Выработка тепловой генерации понижена на 6,3% или на 3,2 млрд кВт-часов (эквивалент 5,8 млрд грн).

Также на 5% или на 600 млн кВт-часов (1,5 млрд грн) понижена выработка от теплоэлектроцентралей. То есть теперь общий пирог, который надо оплатить тарифными деньгами в 2019 году, сократился на 8-9 млрд грн.

Новый баланс вызвал критику от Энергоатома, компания говорит, что не сможет так много выработать.

Но в реальности этот баланс не определяет реальную фактическую выработку, а имеет значение лишь для расчета цены на следующий период.

То, что этот баланс нереалистичный, видно хотя бы из того, что общий объем производства э/э в следующем году уменьшается на 0,2% по сравнению с 2018г.

Но ожидаемый рост ВВП на 2,5%-3,0% в следующем году означает, что потребление/производство электроэнергии вырастет минимум на 1,3%-1,5%. Очевидно, прогнозный баланс срочно переделывался лишь с одной целью – уменьшить "пирог" и минимизировать рост цены электроэнергии.

Но важно помнить, что по замыкающему принципу все оставшиеся деньги "пирога" получает тепловая генерация.

То есть формально она может работать по формуле Роттердам+, но ее фактический тариф будет не больше, чем остается остаток свободных денег, которыми оплачивается работа тепловой генерации.

Уже сейчас понятно, что при таком заниженном балансе (общем "пироге"), денег на тариф Роттердам+ не хватит.

Скорее всего, такой тариф ТЕС будет на уровне около просто "Роттердам" (без плюса).

То есть в следующем году продолжится ситуация 4 квартала 2018 года, когда формально Роттердам+ существует, а в реальности он тарифом не покрывается.

Сейчас согласно методике НКРЕКП, в тарифах тепловой генерации учитывается уголь по 2535 грн за тонну.

Согласно этой же методике на следующий год цена такого угля должна вырасти на 10,5% до 2800 грн. Но по нашим оценкам, в тарифе ТЕС будет покрываться цена угля около 2200-2300 грн за тонну.

Это на 300 грн ниже чем закладывалась в тариф в апреле-сентябре 2018 году и на 500-600 грн/т ниже, чем по методике Роттердам+ в 2019 году.

Фактический тариф ТЕС, скорее всего, будет на уровне 1,6-1,7 грн за кВт-час, а согласно методике Роттердам+, должен был бы быть около 2 грн за кВт-час.

Таким образом вся тепловая генерация получит на 8-9 млрд грн меньше, чем предполагается по формуле Роттердам+.

Для компании ДТЕК такая сумма недополученных прибылей может составить более 7 млрд грн (включая 4кв. текущего года). Соответственно эти деньги не будут собраны с потребителей.

Таким образом, судя и по 4 кварталу этого года, и по прогнозам на 2019 год, Ринат Ахметов теряет формулу Роттердам+.

Впервые с 2015 года мы видим существенное снижение тарифов тепловой генерации, также перераспределение денег от тепловой генерации к другим видам генерации.

При ожидаемой инфляции свыше 10%, индексе промышленных цен около 14%, цена электроэнергии (средняя цена производителей) вырастет с 1 января всего лишь на 2%.

Это решение регулятора НКРЕКП (назначается президентом) действительно было принято с учетом интересов потребителей. Спасибо всем, кто к этому был причастен.