В Давосе дали старт реализации крупного энергетического проекта в Украине

В Давосе состоялось подписание соглашения между норвежской NBT, французской Total и Европейским банком реконструкции и развития о реализации проекта ветровой энергетики "Сиваш".

Церемония подписания состоялась при участии президента Петра Порошенко и президента ЕБРР Сумы Чакрабарти.

"Подписание этого документа показывает, что Украина реформируется. Она уже реформирует свою энергетику несколько лет, приближаясь к стандартам ЕС", - сказал после подписания президент ЕБРР.

"Мы видим, что Украина станет лидером в этой области, поскольку это крупнейший проект ветровой энергетики", - заявил Чакрабарти.

"Приход NBT и Total показывает, что Украина теперь второй по величине европейский рынок. NBT реализует еще больше проектов. Я в этом уверен. Иностранные инвесторы возвращаются в Украину", - добавил он.

Как сообщили ЭП в пресс-службе Национального инвестиционного совета, NBT планирует строительство нового ветрового энергетического комплекса в Украине.

По словам генерального директора NBT Юара Викена, компания имеет достаточный потенциал для построения дополнительных 700-800 МВт ветровых мощностей в Украине.

Строительство предварительно планируется начать в Запорожской области в следующие 6-9 месяцев.

В компании уточнили, что сейчас с помощью партнеров осуществляют оценку ЕРС подрядчиков и поставщиков ветровых турбин, которые будут задействованы в проекте.

Ранее сообщалось о намерении компании NBT инвестировать около 400 млн долларов в строительство 64 ветровых электроустановок общей мощностью до 250 МВт, которые расположатся на 1300 га в Херсонской области.

На официальном сайте компании NBT отмечено, что она инвестирует в ветряную энергетику в развивающихся странах. Компания имеет офисы в Осло, Лимасоле (Кипр), Пекине, Сингапуре, Киеве и Карачи (Пакистан).

На сайте компании также указано, что в апреле 2018 года она приобрела украинскую компанию "Сивашэнергопром". Это ООО зарегистрировано в с.Григоровка Чаплинского района, граничащего с оккупированным Крымом.

Основателем указана дочерняя компания норвежской NBT - "Ист реньюебл энерджи Эйби", с адресом в Хабо, Швеция. У "Ист реньюебл энерджи Эйби" отсутствует конечный бенефициарный собственник - конечные владельцы не владеют долей более 25% уставного капитала.

"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.

Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.

Как сообщалось, группа народных депутатов предлагает сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы на рынке "зеленой" электроэнергетики.

Позже в Верховной Раде был зарегистрирован альтернативный законопроект, которым предлагается сохранить на ближайшие два года высокие "зеленые тарифы" на альтернативную электроэнергию, а потом еще пять лет не вводить аукционы, направленные на уменьшение тарифов.

Экономическая правда