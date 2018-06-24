Рада может закрепить сверхприбыльные "зеленые" тарифы на 7 лет

В Верховной Раде зарегистрирован очередной законопроект, которым предлагается сохранить на ближайшие два года высокие "зеленые тарифы" на альтернативную электроэнергию, а потом еще пять лет не вводить аукционы, направленные на уменьшение тарифов.

Об этом пишет издание "Наші гроші", ссылаясь на законопроект №8449-1.

Соавтор законопроекта Виктор Галасюк (Радикальная партия, - Ред.) назвал главными новшествами введение аукционов для альтернативной энергетики с 2025 года. Такие аукционы означают, что возможность строить солнечную или ветровую электростанцию ​​получит тот, кто предложит самый низкий тариф.

Украинскиие "зеленые тарифы" на уровне 15 евроцентов за кВт*ч сейчас являются самыми высокими в Европе среди всех стран даже с более мощной экономикой, отмечает издание. В Германии в начале июня был проведен аукцион, по результатам которого тарифы составили от 4 до 5 евроцентов за кВт*ч.

В законопроекте предлагается, чтобы нынешний высокий тариф сохранялся как минимум до 2020 года. Затем их предлагают уменьшить лишь на 20% и они будут действовать еще пять лет до введения аукционов.

Вместе с тем, предусмотрена возможность для повышения тарифов при использовании украинского оборудования.

Еще один соавтор законопроекта Максим Ефимов (БПП) объяснил нежелание вводить тарифные аукционы тем, что они затормозят развитие ветряной энергетики, как это было в Германии.

Ефимов является совладельцем компании Фурлендер Виндтехнолоджи вместе с бизнесменом Олегом Мкртчаном (ИСД). Эта фирма производит на заводе в Краматорске оборудование для ветряных электростанций. Таким образом, Ефимов является непосредственным бенефициаром нормы о повышении "зеленого тарифа" за счет использования украинского оборудования, отмечает издание.

Виктор Галасюк до избрания в Раду был руководителем компании Бионика Хил. Эта фирма принадлежит бизнесмену Василию Хмельницкому, который сейчас строит солнечные электростанции в Дымерке Киевской области, а также Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Исполнительный комитет Радикальной партии этого года возглавил Юрий Зинченко, топ-менеджер группы Метинвест Рината Ахметова. Ахметов также занимается развитием солнечных и ветряных электростанций, напоминает издание.

По информации Наших грошей, крупные проекты в солнечной энергетике в южных областях Украины сейчас ведут жена министра МВД Арсена Авакова с его партнером Игорем Котвицким (Народный фронт). Также большую СЭС в Хмельницкой области строит компания ICU.

"Зеленые тарифы" являются составной частью общей цены электроэнергии и оплачиваются за счет тарифов на электроэнергию для потребителей (граждан и промышленности). "Зеленые" тарифы были одной из причин повышения тарифов на электроэнергию для населения в 2015 году.

Эти тарифы в Украине ввели в 2009 году. Их особенностью является то, что они в несколько раз выше обычных тарифов и зафиксированы в евро. Введение тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.

Законопроект №8449-1 является альтернативой законопроекту №8449, который был зарегистрирован в парламенте на две недели раньше. Он предусматривает сохранение "зеленых тарифов" до 2020 года, а затем - введение аукционов.