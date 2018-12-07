В "Укрнафті" кажуть, що не мали пускати держаудиторів на перевірку

В компанії "Укрнафта" заявили, що не допустили фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років оскільки вони не мали на це права.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Державна аудиторська служба і не повинна була перевіряти "Укрнафту". Держаудитори перевіряють державні компанії, а "Укрнафта" до таких не належить", - заявили в компанії.

У прес-службі зазначили, що "мажоритарним акціонером є НАК "Нафтогаз України", а не держава, тому "Укрнафта" не є суб'єктом контролю з боку ДАС, що ми і пояснили службі".

"До речі, "Укрнафта" в цьому році пройшла перевірку і по лінії ревізійної комісії, і по лінії KPMG за запитом НАКу", - підсумували у компанії.

Як повідомлялося, "Укрнафта" не допустила фахівців Державної аудиторської служби для перевірки діяльності компанії за період 2015-2018 років.

Нагадаємо, нещодавно "Укрнафта" звернулася до суду з вимогою зобов'язати Антимонопольний комітет знищити частину матеріалів антимонопольного розслідування, проведеного стосовно консолідованої мережі АЗС групи "Приват" Ігоря Коломойського, що складається з 1625 станцій.

Дані матеріали АМКУ отримав від Національного антикорупційного бюро, яке проводить власне розслідування.

У жовтні представники "Нафтогазу" повідомили ЕП, що "Укрнафта" саботує проведення аудиту компанією KPMG. У Укрнафті цю інформацію заперечили.

Компанії "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти". Групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами "Приватбанку", серед яких зокрема Ігор Коломойський - близько 42% акцій.

За даними Держреєстру судових рішень, НАБУ розслідує як мінімум дві кримінальні провадження щодо "Укрнафти". Перше зареєстровано 16 квітня 2015 року і стосується виведення коштів через нафтові аукціони, друге - від 28 квітня 2015 року і стосується ухилення від сплати податків при операціях купівлі-продажу нафтопродуктів.

Економічна правда