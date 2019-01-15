Курс гривни к доллару и евро продолжает укрепляться
Вторник, 15 января 2019, 09:00
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек и установил его на 15 января на уровне 28,02 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,13 гривни (на 14 января - 32,46 гривни).
Напоминаем:
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98-28,03 гривни за доллар.
14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,09 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек и установил его на 14 января на уровне 28,15 гривни.
Экономическая правда
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