Курс гривни к доллару и евро продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 13 копеек и установил его на 15 января на уровне 28,02 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 32,13 гривни (на 14 января - 32,46 гривни).

Напоминаем:

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98-28,03 гривни за доллар.

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,09 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек и установил его на 14 января на уровне 28,15 гривни.

Экономическая правда