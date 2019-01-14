Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня почала тиждень зі зміцнення

Понеділок, 14 січня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок та встановив його на 14 січня на рівні 28,15 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 гривні (на 11 січня - 32,61 гривні).

Нагадуємо:

11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 - 28,08 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 11 січня на рівні 28,27 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня

powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ готує нову хвилю валютних послаблень 13 січня 2019, 11:30
У НБУ пояснили вповільнення інфляції до 9,8% 11 січня 2019, 14:20
Офіційний курс: гривня продовжила втрачати позиції 10 січня 2019, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті