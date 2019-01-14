Офіційний курс: гривня почала тиждень зі зміцнення

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок та встановив його на 14 січня на рівні 28,15 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 гривні (на 11 січня - 32,61 гривні).

Нагадуємо:

11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 - 28,08 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 11 січня на рівні 28,27 гривні.

Економічна правда