Офіційний курс: гривня почала тиждень зі зміцнення
Понеділок, 14 січня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок та встановив його на 14 січня на рівні 28,15 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 32,46 гривні (на 11 січня - 32,61 гривні).
Нагадуємо:
11 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,04 - 28,08 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок та встановив його на 11 січня на рівні 28,27 гривні.
Економічна правда
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