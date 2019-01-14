Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98-28,03 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
В 10:30 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,02 - 28,07 гривни;
Евро - 32,14 - 32,19 гривни;
Российский рубль - 0,4170 - 0,4182 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 10:30 котировки гривни к доллару составляли 27,88 - 28,17 гривни. Евро покупают по 31,84 гривни, продают по 32,37 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,99-28,06 гривни, евро - 31,96-32,1 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек и установил его на 14 января на уровне 28,15 гривни.
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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