Межбанк: гривня "топчется на месте"

14 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,05 - 28,09 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,05 - 28,09 гривни;

Евро - 32,16 - 32,21 гривни;

Российский рубль - 0,4182 - 0,4190 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 17:15 котировки гривни к доллару составили 27,89 - 28,15 гривни. Евро покупают по 31,83 гривни, продают по 32,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,04 - 28,09 гривни, евро - 32,02 - 32,08 гривни.

Напоминаем:

14 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,98-28,03 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек и установил его на 14 января на уровне 28,15 гривни.

Экономическая правда