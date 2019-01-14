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Минфину дали три месяца на разработку законопроектов для разделения ГФС

Понедельник, 14 января 2019, 18:09

Правительство обязало Министерство финансов в трехмесячный срок разработать проекты изменений в законодательные акты по разделу Государственной фискальной службы (ГФС) на Государственные налоговую и таможенную службы.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Министерство также в двухмесячный срок должно разработать проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти.

Одобренное правительством постановление "Об образовании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины" предусматривает реорганизацию ГФС путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Кабинет Министров направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Кроме того, обе Службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованного ГФС в соответствующих сферах деятельности.

Напомним:

18 декабря Кабинет Министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев.

Будет проведен аудит баз данных этих служб, а также утверждены изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.

В состав межведомственной рабочей группы по вопросам разделения ГФС войдут представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины, эксперты.

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ГФС Минфин

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