Минфину дали три месяца на разработку законопроектов для разделения ГФС
Правительство обязало Министерство финансов в трехмесячный срок разработать проекты изменений в законодательные акты по разделу Государственной фискальной службы (ГФС) на Государственные налоговую и таможенную службы.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
Министерство также в двухмесячный срок должно разработать проекты положений о соответствующих центральных органах исполнительной власти.
Одобренное правительством постановление "Об образовании Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины" предусматривает реорганизацию ГФС путем разделения на Государственную налоговую службу и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.
Кабинет Министров направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины. Кроме того, обе Службы являются правопреемниками прав и обязанностей реорганизованного ГФС в соответствующих сферах деятельности.
Напомним:
18 декабря Кабинет Министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев.
Будет проведен аудит баз данных этих служб, а также утверждены изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.
В состав межведомственной рабочей группы по вопросам разделения ГФС войдут представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины, эксперты.
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