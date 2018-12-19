Южанина рассказала, с чего начнется разделение ГФС на две службы

Для качественного разделения ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы нужно провести аудит баз данных этих служб.

Об этом заявила председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина в кулуарах парламента, сообщает Укринформ.

"Нам надо понимать, что надо сделать с самого начала аудит баз данных, о чем мы уже говорим два года. Это прямая норма законодательства, которая не выполнена до сих пор правительством и которая может быть выполнена только сейчас, потому что без этой работы мы не можем двигаться дальше. Ведь сочетание этих двух служб объединило и те информационные базы, которые используются и налоговиками и таможенниками", - подчеркнула Южанина.

По ее словам, на сегодня не понятно, насколько информация защищена, насколько она обеспечивает тот уровень работы, который должен проводиться, насколько могут выполняться технически все задачи, которые планируется поставить перед двумя новыми службами.

Южанина отметила, что качество распределения зависит от исполнительной власти, но профильный парламентский комитет будет участвовать в работе.

На первом этапе реформы члены профильного комитета будут принимать участие в заседании совещательного консультативного органа, который стратегически будет принимать решение относительно раздела или создания новых двух служб.

"От депутатов будет зависеть принятие изменений в Таможенный и Налоговый кодексы. Без принятия этих изменений я считаю, что полноценная работа двух служб вообще не может состояться", - сказала Южанина.

"И это обязательно должно быть сделано еще на этой сессии", - подчеркнула она.

Она добавила, что о разделе и выделении таможни на профильном комитете говорили в течение 4-х лет.

Напомним, конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.