Кабмин разделил ГФС на две службы

Кабинет министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы.

Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Проект постановления предусматривает разделение ГФС на Государственную налоговую службу (в состав которой будут входить подразделения налоговой милиции) и Государственную таможенную службу как отдельные центральные органы исполнительной власти.

Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина.

Кабинет министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через министра финансов Украины. Для реорганизации ГФС создадут комиссию, которую возглавит заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению качественной системы администрирования налогов и сборов. Реформа ГФС создаст основу для демилитаризации налоговых органов, улучшит качество сервисов, предоставляемых налогоплательщикам, повысит прозрачность и подотчетность работы налоговых и таможенных органов", - сказал Верланов.

Постановление учитывает рекомендации Международного валютного фонда и задачи, определенные "Среднесрочным планом приоритетных действий правительства" до 2020 года.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что усиление мер по борьбе с теневыми схемами на таможне приносит в бюджет 300-400 млн гривень ежедневно.

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Экономическая правда