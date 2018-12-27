Кабмин формирует рабочую группу для разделения ГФС

Кабинет Министров принял постановление о создании межведомственной рабочей группы по вопросам разделения Государственной фискальной службы на налоговую и таможенную службы.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Персональный состав рабочей группы будет утверждаться Министром финансов Украины и не будет превышать 50 человек. В состав рабочей группы войдут представители органов исполнительной власти, международных и общественных организаций, народные депутаты Украины, эксперты.

Кабинет Министров также утвердил Положение о межведомственной рабочей группе и определил ее основные задачи. Рабочая группа будет осуществлять анализ предложений по реформированию государственной налоговой и таможенной служб и подавать на рассмотрение Кабинета Министров разработаны рекомендации.

Кабинет Министров будет направлять и координировать деятельность этих служб через Министра финансов Украины.

Напомним:

18 декабря Кабинет Министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы. Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев.

Будет проведен аудит баз данных этих служб, а также утверждены изменения в Таможенный и Налоговый кодексы.

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Экономическая правда