Новости выходных: о рулонах гривни, валютных ослаблениях и Иванке Трамп
Воскресенье, 13 января 2019, 18:00
О турецких беспилотниках. Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2.
Об иностранном сыре. Украина в 2018 году увеличила импорт сыров на 37,1% по сравнению с 2017 годом.
О рулонах гривни. Национальный банк проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот различными номиналами.
Об Иванке Трамп. Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли являются кандидатами на пост президента Всемирного банка.
О валютных ослаблениях. Национальный банк ждет условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.
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