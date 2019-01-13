Новости выходных: о рулонах гривни, валютных ослаблениях и Иванке Трамп

О турецких беспилотниках. Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Об иностранном сыре. Украина в 2018 году увеличила импорт сыров на 37,1% по сравнению с 2017 годом.

О рулонах гривни. Национальный банк проведет электронный биржевой аукцион по продаже неразрезанных листов банкнот различными номиналами.

Об Иванке Трамп. Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли являются кандидатами на пост президента Всемирного банка.

О валютных ослаблениях. Национальный банк ждет условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.