Украина закупила турецкие ударные беспилотники
Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2.
Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
Соглашение с турецкой компанией Baykar Makina подписала ГК "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома".
"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - рассказал президент.
Напомним, ранее, по неофициальным данным, Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга-М".
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