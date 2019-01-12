Украина закупила турецкие ударные беспилотники

Украина закупила для армии ударные турецкие беспилотники Bayraktar TB2.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Соглашение с турецкой компанией Baykar Makina подписала ГК "Укрспецэкспорт", которая входит в состав "Укроборонпрома".

"Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме высокотехнологичных характеристик также могут быть довооружены современным высокоточным ракетным вооружением для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей", - рассказал президент.

Напомним, ранее, по неофициальным данным, Украина поставила на вооружение Израиля мобильную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга-М".

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