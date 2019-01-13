Все разделы
Укр / Рус

НБУ готовит новую волну валютных ослаблений

Воскресенье, 13 января 2019, 11:30
 

Национальный банк ждет условий для отмены обязательной продажи валюты и снятия других ограничений.

Об этом заявил заместитель главы Нацбанка Олег Чурий, передает FinClub.

"Мы выделили приоритеты, какие ограничения намерены снимать в первую очередь: продажа валютной выручки, Т+1 (требование относительно предварительного резервирования средств для покупки иностранной валюты - ЭП), отмена ограничения на репатриацию дивидендов. Это наш приоритет. Я думаю, что если мы будем проводить в ближайшее время еще одну волну либерализации, то эти ограничения мы будем снимать или уменьшать", - заявил Чурий.

Первыми могут снять ограничения по продаже валютной выручки.

"По отмене обязательной продажи мы уменьшим с 50% до, возможно, 30%. Но это будет зависеть от макроэкономической ситуации. Может мы полностью отменим единоразово это ограничение", - подчеркнул Чурий.

Для этого НБУ должен увидеть позитивные макроэкономические тенденции и в инфляции, и на валютном рынке.

"Бизнес говорит, что они оценивают позитивно саму динамику. Они понимают, что это не ограничения, которые будут действовать постоянно. Мы с середины 2015 года все наши шаги направляем на снятие ограничений. Ни одного нового ограничения мы еще не ввели и не собираемся это делать", - сказал Чурий.

Напомним, Нацбанк  утвердил и обнародовал нормативно-правовые акты, которые станут основой для новой либеральной системы валютного регулирования, предусмотренной законом "О валюте и валютных операциях".

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ валюта

powered by lun.ua
Материалы по теме
В НБУ объяснили замедление инфляции до 9,8% 11 января 2019, 14:20
Официальный курс: гривня продолжила терять позиции 10 января 2019, 09:00
Валютные резервы Украины выросли до уровня времен Януковича 9 января 2019, 10:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте