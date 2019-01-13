Иванка Трамп может стать президентом Всемирного банка — СМИ

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп, а также бывший постпред США при ООН Никки Хейли являются кандидатами на пост президента Всемирного банка.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Нынешний глава Всемирного банка Джим Ен Ким уйдет в отставку с 1 февраля, несмотря на то, что срок его полномочий истекает только в 2022 году. По словам самого банкира, он хотел бы вернуться к работе в частном секторе экономики.

Среди кандидатов на его должность называются Никки Хейли, Иванка Трамп, заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мелпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Первое время обязанности главы Всемирного банка будет выполнять Кристалина Георгиева. Определиться с кандидатурой следующего президента планируется к середине февраля.

Президентом Всемирного банка избирается гражданин США, поскольку Штаты являются крупнейшим акционером банка.