Все разделы
Укр / Рус

Гривня на межбанке значительно укрепилась

Пятница, 11 января 2019, 18:24
 

11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,04 - 28,08 гривни;

Евро - 32,14 - 32,19 гривни;

Российский рубль - 0,4176 - 0,4184 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 18:15 котировки гривни к доллару составили 27,97 - 28,24 гривни. Евро покупают по 31,98 гривни, продают по 32,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,02 - 28,12 гривни, евро -  32,02 - 32,23 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 11 января на уровне 28,27 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,26 гривни за доллар.

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19- 28,24 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни к иностранным валютам: межбанк, наличный, "черный" рынок 11 января 2019, 12:00
Гривня на межбанке продолжает снижаться 10 января 2019, 11:34
Гривня на межбанке продолжает снижаться 9 января 2019, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте