Гривня на межбанке значительно укрепилась

11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,04 - 28,08 гривни;

Евро - 32,14 - 32,19 гривни;

Российский рубль - 0,4176 - 0,4184 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 18:15 котировки гривни к доллару составили 27,97 - 28,24 гривни. Евро покупают по 31,98 гривни, продают по 32,52 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,02 - 28,12 гривни, евро - 32,02 - 32,23 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 11 января на уровне 28,27 гривни.

10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,26 гривни за доллар.

11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19- 28,24 гривни за доллар.

Экономическая правда