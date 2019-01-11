Гривня на межбанке значительно укрепилась
11 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,04 - 28,08 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,04 - 28,08 гривни;
Евро - 32,14 - 32,19 гривни;
Российский рубль - 0,4176 - 0,4184 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 18:15 котировки гривни к доллару составили 27,97 - 28,24 гривни. Евро покупают по 31,98 гривни, продают по 32,52 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,02 - 28,12 гривни, евро - 32,02 - 32,23 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 11 января на уровне 28,27 гривни.
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,26 гривни за доллар.
11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19- 28,24 гривни за доллар.
Экономическая правда
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