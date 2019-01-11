Курс гривни к иностранным валютам: межбанк, наличный, "черный" рынок
11 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,19- 28,24 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,16 - 28,18 гривни;
Евро - 32,43 - 32,46 гривни;
Российский рубль - 0,4207 - 0,4213 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:50 котировки гривни к доллару составили 28,02-28,29 гривни. Евро покупают по 32,04 гривни, продают по 32,59 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк понизил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек и установил его на 11 января на уровне 28,27 гривни.
10 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24- 28,27 гривни за доллар.
10 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,22 - 28,26 гривни за доллар.
Экономическая правда
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